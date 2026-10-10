Detenida la responsable de una agencia de Salamanca por estafar 40.000 euros a 80 víctimas con falsos viajes

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a la responsable de una agencia de viajes como presunta autora de un delito continuado de estafa que supera los 40.000 euros de perjuicio económico a unas 80 víctimas, entre particulares y miembros de colectivos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Ávila por la presidenta de una asociación de jubilados.

La entidad había contratado en el mes de febrero un viaje y estancia de una semana en la costa para más de 60 personas, programado para el mes de septiembre y ofertado por la agencia salmantina.

Tras realizar varios pagos en los meses posteriores, la presidenta intentó contactar con la responsable al aproximarse la fecha de salida sin obtener respuesta.

Al consultar directamente con el hotel de destino, el establecimiento confirmó que no existía ninguna reserva abonada ni a nombre de la agencia ni de los viajeros.

De forma paralela, las dependencias policiales de Salamanca recibieron numerosas denuncias de ciudadanos particulares y de otras asociaciones afectadas por el mismo modus operandi.

En el caso de los colectivos, los perjudicados abonaron el importe íntegro del viaje y la estancia sin llegar a desplazarse.

Por su parte, los clientes individuales descubrían la estafa al personarse en los hoteles reservados, donde les informaban de que la agencia no había tramitado el pago de las estancias previa y debidamente abonadas por los usuarios.

Tras realizar las indagaciones correspondientes y constatar que el establecimiento comercial había cesado su actividad y se encontraba cerrado al público, los agentes procedieron a la localización e identificación de la sospechosa.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial de Salamanca.