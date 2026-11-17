Agentes de la Policía durante la investigación. - SUB GBNO EN PALENCIA

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Palencia han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza en en un establecimiento hostelero situado en la calle Cruz y Castilo, donde se apoderó de 896 euros de la recaudación de la caja registradora y otros 180 euros de la venta de lotería de Navidad.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 5 de noviembre, cuando la mujer accedió al establecimiento y sustrajo el dinero de la caja registradora y de la lotería, así como varias botellas de bebidas alcohólicas.

Tras tener conocimiento de lo sucedido mediante la correspondiente denuncia, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a la persona responsable.

La investigación llevada a cabo por los policías ha permitido esclarecer los hechos e identificar a la presunta autora, que ha sido detenida y trasladada a dependencias de la Comisaría Provincial de Palencia.

Finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Palencia.