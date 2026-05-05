Detenida tras robar prendas de ropa en Salamanca e identificada como autora de un robo en otra provincia

SALAMANCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido el pasado sábado a una mujer como presunta autora de la sustracción de varias prendas de vestir en un establecimiento, momento en el que se ha identificado también como autora de un par de robos más en una perfumería de otra provincia.

En el momento de la detención llevaba las prendas en una bolsa y aún tenían las etiquetas y las alarmas puestas. Los hechos han ocurrido por la tarde en una céntrica calle de la ciudad de Salamanca, según han indicado desde la Comisaría Provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes acudieron a dicha calle, ya que se había recibido una llamada en la que la responsable de una perfumería indicaba que había reconocido por la zona a una mujer responsable de varios hurtos en otro establecimiento de su cadena ubicado en otra provincia.

Los agentes se personan en el lugar y tras entrevistarse con la responsable del establecimiento, han localizado a una mujer saliendo de otra tienda cercana cuyas características coincidían que las del requerimiento.

Han procedido en ese momento a su identificación al tiempo que han revisado los efectos que llevaba en una bolsa.

Los agentes han podido comprobar que en la bolsa había varias prendas de la tienda de la que ha salido y que las mismas tenían las etiquetas y las alarmas aun puestas. Han procedido a la intervención de éstas y a su entrega a la responsable de la tienda de la que han sido sustraídas, que las ha reconocido como de su propiedad y la ha valorado en un total de 135 euros.

Una vez identificada la mujer es considerada, a su vez, como la presunta autora de la sustracción, en dos días diferentes en este mes de mayo, en un establecimiento de otra provincia de productos de perfumería y aseo cuyo valor total ascendía a más de 2.000 euros.

Ante los hechos evidenciados, los agentes han procedido a la detención de la identificada y a su traslado a dependencias policiales. Una vez finalizados todos los trámites documentales, la detenida ha pasado a disposición judicial.