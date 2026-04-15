Detenida en Valladolid por falsificar informes veterinarios y estafar 4.000 euros al seguro de sus mascotas

Ingresa en prisión un hombre detenido con más de 13 gramos de cocaína y 2.680 euros en efectivo en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer por falsificar informes veterinarios de sendas clínicas ubicadas en la provincia vallisoletana y en Cantabria, en las que copió números de colegiados e imitó firmas, para cobrar del seguro algo más de 4.000 euros.

La detención se produjo en la tarde del lunes, 13 de abril, y a la mujer se la atribuyen delitos de falsedad documental y estafa, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La mujer se dedicaba a presentar a una aseguradora, con la que tenía contratada una póliza, facturas de dos clínicas veterinarias con distintas intervenciones médicas y tratamientos a dos mascotas de su propiedad.

Una de las clínicas estaba ubicada en la ciudad de Valladolid y la otra en una localidad de Cantabria y dichas facturas eran falsas, si bien la investigada sí que había hecho uso de los servicios de los dos centros en alguna ocasión para atender a sus mascotas. El perjuicio de las falsas facturas emitidas a la compañía aseguradora ascendía a un total de 4.038,63 euros.

Estos hechos fueron conocidos por la Policía Nacional cuando los responsables del centro veterinario de Valladolid denunciaron en dependencias policiales que una mujer había presentado falsas facturas de informes e intervenciones de su clínica a una aseguradora.

FALSIFICACIÓN DE DATOS

En esas facturas figuraban todos los datos de la clínica, que la mujer había obtenido tras realizar en esas dependencias una única consulta a una de sus mascotas, para posteriormente solicitar que le remitieran un informe. De ese informe había obtenido el NIF de la clínica y de ese documento había copiado el número de la colegiada y falsificado su firma en las facturas falsas.

Los responsables de la clínica habían sido conscientes de esas facturas cuando la aseguradora sospechó de su falsedad y se puso en contacto con la clínica para verificarlas.

Gracias a las pesquisas de los policías nacionales, una segunda clínica veterinaria ubicada en Cantabria tuvo conocimiento de que se había visto afectada en la misma medida que la de Valladolid y sus responsables denunciaron los hechos a la Guardia Civil.

Tras diferentes gestiones de investigación, los agentes de Policía Nacional han detenido a la mujer, vecina de Valladolid, sin antecedentes policiales y a la que se tomó declaración en la Comisaría de Valladolid para después quedar en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello.