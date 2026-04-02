Detenida en Valladolid una mujer por sustraer la tarjeta bancaria de un conocido y gastarse más de 550 euros

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VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa después de que sustrajera la tarjeta bancaria de un conocido y realizase compras por importe de más de 550 euros.

Los hechos se remontan al pasado 2 de febrero, cuando un varón acudió a dependencias policiales para denunciar diversos cargos fraudulentos detectados en su cuenta bancaria, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Agentes especializados del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar la autoría de las operaciones no autorizadas.

Tras el análisis de la documentación bancaria y de los movimientos efectuados, los investigadores identificaron a una mujer del entorno cercano del denunciante.

Según las pesquisas, la presunta autora habría aprovechado la relación de confianza existente entre ambos para sustraer la tarjeta de crédito de la víctima y utilizarla posteriormente para realizar diversas compras de carácter fraudulento.

Asimismo, se valió de esa misma relación de confianza y solicitó en varias ocasiones el teléfono móvil del perjudicado. En esos momentos, presuntamente efectuaba compras a través de internet sin su autorización, facilitando como medio de pago la numeración de la tarjeta bancaria del denunciante.

Como resultado de la investigación, los agentes procedieron el 27 de marzo a la detención de la presunta autora por un delito de hurto y otro de estafa.

La mujer habría realizado compras en varios establecimientos por un importe total de 554,27 euros. La detenida, que cuenta con once antecedentes policiales, fue puesta en libertad una vez prestó declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.