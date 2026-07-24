Detenidas cinco mujeres tras sustraer productos valorados en más de 3.300 euros en comercios de Burgos

La Policía Nacional arresta a cinco mujeres por la sustracción de decenas de productos en comercios de Burgos - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a cinco mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras ser sorprendidas después de sustraer decenas de productos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad, con un valor superior a los 3.300 euros.

Las detenciones se produjeron en dos actuaciones independientes llevadas a cabo durante la tarde del pasado 21 de julio por agentes de las unidades uniformadas de Prevención y Protección de la Seguridad Ciudadana.

En ambos casos, los agentes recuperaron los efectos sustraídos y los devolvieron a los comercios afectados, han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En la primera intervención, pasadas las 15.00 horas, la Policía Nacional fue alertada por una tienda de ropa deportiva tras detectar a dos mujeres que abandonaban el establecimiento con artículos sin abonar. Las sospechosas huyeron en un turismo, aunque fueron localizadas poco después por una patrulla.

En el vehículo, los agentes hallaron numerosos productos de distintos comercios valorados en unos 2.100 euros, entre ellos artículos de cosmética, perfumería y menaje, además de unas tijeras y un imán que, presuntamente, utilizaban para neutralizar los dispositivos de alarma.

La segunda actuación tuvo lugar sobre las 20.15 horas en el Parque Comercial Arlanzón, donde la colaboración ciudadana permitió a los agentes identificar a tres mujeres cuando trataban de introducir en un vehículo diversos artículos presuntamente sustraídos.

En el interior del turismo se recuperaron productos de alimentación, limpieza y menaje valorados en más de 1.200 euros, procedentes de establecimientos del complejo comercial y de otros comercios de la ciudad.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, las cinco detenidas, que cuentan con antecedentes por hechos similares, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha agradecido además la colaboración ciudadana, que ha considerado un elemento esencial para la protección de la seguridad pública.