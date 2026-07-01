Detenidas cuatro personas por caza furtiva en varios cotos situados al este de la provincia de Soria

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por un delito contra la flora y la fauna relacionado con la caza furtiva en la provincia de Soria - GUARDIA CIVIL

SORIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Occultos', ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, relacionado con la práctica de la caza furtiva en varios cotos ubicados al este de la provincia de Soria, próximos a la capital.

La investigación fue desarrollada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria y se inició el pasado 14 de abril de 2026, tras tener conocimiento de la posible comisión de hechos relacionados con la caza furtiva en la citada zona.

Durante las primeras actuaciones, los agentes localizaron un vehículo ocupado por dos personas que manifestaron encontrarse practicando la actividad cinegética.

Tras las oportunas comprobaciones, se constató que carecían de autorización para cazar en el coto donde se encontraban, pudiendo ser constitutivos los hechos de un delito contra la flora y la fauna.

A partir de ese momento, la investigación se centró en la localización de un segundo vehículo que, presuntamente, también participaba en los hechos.

Según las pesquisas realizadas, uno de sus ocupantes podría haber abatido un ejemplar de corzo macho. No obstante, estas dos personas no pudieron ser localizadas en un primer momento, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron oculta entre la maleza, en un lugar de difícil acceso, la cabeza de un corzo macho, y se encontraba en las inmediaciones el cuerpo decapitado del animal.

Las investigaciones llevadas a cabo posteriormente por el Equipo de Investigación del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria permitieron identificar a los cuatro presuntos autores de los hechos, determinando que se habían desplazado y alojado en la provincia de Soria con el propósito de practicar la caza de forma furtiva.

En el desarrollo de la operación también se contó con la colaboración del Servicio de Guardería Rural de Soria.

Las diligencias instruidas, junto con las cuatro personas detenidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, y se ha dado igualmente cuenta de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente de Soria.