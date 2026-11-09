Detenidas dos personas y cerca de 350 gramos de droga intervenidos en Astorga (León)

Sustancias estupefacientes y otros elementos incautados en Astorga (León), en el domicilio de uno de los detenidos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Incautado dinero en efectivo, hachís, marihuana, cocaína, útiles y anotaciones sobre posibles operaciones de compraventa

ASTORGA (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga (León) han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en el marco de una investigación desarrollada por el Grupo Operativo Local de Policía Judicial sobre una posible actividad de tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad en la que se han intervenido cerca de 350 gramos de droga.

Las actuaciones policiales permitieron identificar a los dos investigados, establecer la relación existente entre ambos y documentar distintos encuentros y desplazamientos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

Según las pesquisas, los detenidos se desplazaban fuera de la provincia para adquirir las sustancias estupefacientes que posteriormente distribuían en el mercado local, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes identificaron a ambos individuos y, en el transcurso de un control policial, localizaron entre sus pertenencias diversas cantidades de sustancias estupefacientes. En concreto, intervinieron aproximadamente 200 gramos de una sustancia que parecía ser hachís y 1,3 gramos de una sustancia blanca pulverulenta, presumiblemente cocaína.

Tras esta actuación ambos varones fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y trasladados a dependencias policiales para la práctica de las correspondientes diligencias.

Como continuación de la investigación los agentes solicitaron autorización para realizar una entrada y registro en el domicilio ocupado por uno de los investigados en Astorga. Durante el registro se localizaron e intervinieron otros 150 gramos aproximadamente de distintas sustancias estupefacientes, entre ellas hachís, marihuana y cocaína. Además, se incautaron de dinero en efectivo, útiles relacionados con la preparación y distribución de drogas, anotaciones manuscritas relativas a presuntas operaciones de compraventa y otros efectos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

PUNTO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

El conjunto de las actuaciones permitió intervenir cerca de 350 gramos de distintas sustancias estupefacientes y localizar un inmueble presuntamente utilizado como punto de almacenamiento y distribución de droga en Astorga.

La operación se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional dirigidas a combatir el tráfico de sustancias estupefacientes y la existencia de puntos de distribución, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y a la convivencia en la localidad.