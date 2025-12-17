Detenidas dos vecinas de Valderas (León) por el robo de prendas por valor de 500 euros en Río Shopping

Coche de la Guardia Civil en el aparcamiento del centro comercial. - SU GBENO EN LEÓN

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han detenido a dos mujeres, vecinas de Valderas (León), como presuntas autoras de un delito de hurto de ropa por valor de 500 euros, en una tienda de un centro comercial de Arroyo de la Encomienda.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos se produjeron cuando los servicios de seguridad del centro comercial avisaron a la Guardia Civil tras sorprender a dos personas que habían robado varias prendas.

La Guardia Civil se desplazó hasta el centro comercial y se entrevistaron con el personal de seguridad, quienes manifestaron que habían observado, a través de las cámaras de vigilancia, cómo dos mujeres introducían diversas prendas en un cochecito de niños y en una bolsa de otro establecimiento.

Seguidamente se procedió a la identificación de las dos mujeres implicadas y a la recuperación de las prendas sustraídas, cuyo valor total ascendía a unos 500 euros.

Tras la recopilación de los indicios y la información facilitada por los testigos y el personal de seguridad, los agentes de la Guardia Civil realizaron la detención de ambas personas como presuntas autoras de un delito de hurto.

La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.