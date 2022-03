Detenidas seis personas, investigadas 20 y escoltados 2.250 camiones en CyL en el marco del paro del transporte

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a seis personas, investigado a 20 y escoltado a 2.250 camiones en más de 200 dispositivos realizados para ello en Castilla y León en el marco del paro del transporte tras diez días.

Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha insistido en que se ha tratado de garantizar la libertad de los transportistas que querían ejercer su derecho al trabajo y para ello se dispone de más de 3.500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar "esa libertad y esa seguridad".

Además, ha asegurado que aún tienen un "amplio margen" para seguir ofreciendo a todas aquellas empresas o transportistas que lo necesiten estos convoyes y escoltas porque garantizar que puedan trabajar iba "de la mano" de la seguridad porque, ha incidido, así lo demuestran los detenidos e investigados por hechos violentos ocurridos todos estos días.

En este sentido, Barcones ha explicado que Guardia Civil y Policía Nacional siguen investigando hechos y el número de detenidos o de investigados puede irse incrementando después de actos que "ponían en peligro" a los transportistas que querían trabajar pero también a cualquiera que circulara pos las distintas vías en el momento en el que se han producido estos hechos.

Por eso, ha insistido en que siguen garantizando a todos los transportistas y empresas que lo necesitan las escoltas que garanticen tanto la salida como la llegada de cualquier producto que tenga origen, salida o destino final en Castilla y León.

Barcones ha apuntado que han estado gestionando todos esots días transportes que no sólo se circunscribían a la Comunidad, sino que tenían su origen o con su llegada en cualquier otro punto del territorio nacional mientras se sigue en contacto con todos los sectores implicados, no sólo con las asociaciones de transportistas con representación en la Mesa Nacional.

La delegada ha asegurado que siguen en contacto con todas las empresas, tanto del sector agrícola como del agroalimentario, las cadenas de supermercados, grandes multinacionales y empresas que hay en Castilla y León, en un contacto "directo y fluido" también con las cooperativas y organizaciones profesionales agrarias "para garantizar de que no haya animales a los que no les llegue su comida, que no haya desabastecimiento en tiendas que todos los sectores estratégicos pudieran tener garantizado el que llegaran sus productos".