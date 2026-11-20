Detenidas siete personas de dos grupos diferentes dedicados al robo de cobre en varias comarcas de Burgos - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, con edades comprendidas entre los 19 y los 45 años de edad, integrantes de dos grupos delictivos diferentes, que operaban paralelamente, pero de manera independiente, en localidades de las comarcas de La Bureba y el Valle del Ebro, a las que se les atribuye seis delitos de robo con fuerza.

En los últimos meses, la provincia sufrió un repunte en los robos con fuerza sobre el cableado del alumbrado público, principalmente de varias poblaciones próximas al eje de la carretera N-1, ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Todos los sucesos arrojaban similitudes en su realización, forzando las arquetas para cortar y extraer el cable y apropiarse del hilo de cobre o accediendo a inmuebles abandonados para apropiarse de tuberías y del propio alumbrado interior.

En respuesta, la Comandancia de Burgos, consciente del daño provocado y de la consiguiente sensación de inseguridad que suscita en la población afectada, reforzó las labores preventivas y también las de investigación al respecto, bajo la sospecha de la existencia de, al menos, dos bandas que por separado y sin aparente conexión, de manera sistemática, venían asaltando las infraestructuras eléctricas.

Las "exhaustivas y precisas" investigaciones, en el marco de cuatro operaciones iniciadas a la vez para esclarecer, detener y eliminar este tipo de delincuencia, permitió identificar claramente a los integrantes de estos grupos que, por otra parte, mantenían cierta organización e infraestructura (vehículos para desplazarse y transportar el botín), operaban de manera planificada sobre sus objetivos (estudio de puntos vulnerables, horarios de menor vigilancia y vías de escape rápidas), y que actuaban veloz y escalonadamente, con reparto de funciones (vigilancia, corte, extracción y huida).

Fruto de este "importante" despliegue policial --humano y de medios-- para erradicar estas prácticas ilícitas, en uno de los dispositivos dirigidos al seguimiento de estos ilícitos, fueron sorprendidos in fraganti, en una localidad de La Bureba, cuatro personas integrantes de uno de los grupos identificados previamente, que fueron detenidos.

Paralelamente, en las mismas fechas, en otro fulgurante operativo en un punto más al norte de la provincia, fueron identificados --también de noche-- otras tres personas, pertenecientes a la otra banda seguida por los investigadores; habían sustraído 300 metros del alumbrado urbano de la localidad y portaban herramientas y ropa de trabajo manchada en el interior de la furgoneta en la que viajaban; también han sido detenidos.

Adicionalmente, las pesquisas realizadas han permitido vincular a uno de los grupos con la sustracción y posterior calcinación de un vehículo, fechas atrás, en Briviesca, y también con otro asalto cometido meses antes a un local de hostelería actualmente sin actividad laboral, de cuyo interior sustrajeron la instalación eléctrica, radiadores y otros objetos metálicos, botín valorado en 100.000 euros.

Practicadas las detenciones, han sido puestos a disposición judicial, en el Juzgados de Briviesca y Miranda de Ebro.

Uno de ellos ha ingresado en prisión por una causa anterior pendiente con la justicia, mientras que el resto ha quedado en libertad.