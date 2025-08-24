Detenido por amenazar de muerte con insultos racistas a una camarera en Valladolid

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón por un presunto delito de amenazas, con la agravante de motivación racista, tras proferir insultos de carácter xenófobo y amenazas de muerte a una camarera en un establecimiento de la calle San Lorenzo de la capital vallisoletana

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado jueves, 21 de agosto, cuando, sobre las 15.15 horas, la trabajadora de un local hostelero alertó a una patrulla de la presencia del individuo, que días atrás ya la había agredido de forma física y verbal, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta ocasión, el hombre volvió a dirigirse a la víctima con gritos intimidatorios y amenazas explícitas en presencia de varios testigos. Tras refugiarse en un portal cercano, los agentes localizaron en su interior al sospechoso, quien, al ser identificado, reiteró insultos y expresiones de odio racial hacia ella.

Ante la gravedad de los hechos y la reiteración de la conducta, los agentes procedieron a su detención. Durante el traslado al vehículo policial, el individuo continuó profiriendo insultos de carácter racista de forma reiterada.

Asimismo, los testigos entrevistados confirmaron la actitud agresiva del varón y el estado de miedo e intimidación que padecía la víctima, lo que generó una situación de alarma entre los presentes en la terraza del local.

El detenido fue puesto a disposición judicial y, tras declarar ante la autoridad competente, ha quedado en libertad.