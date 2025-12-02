Detenido en La Bañeza (León) un joven de 28 años por agredir a otro con un vaso

Imagen del Puesto Principal de la Guardia Civil de La Bañeza (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza (León) ha detenido a un varón de 28 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de lesiones ocurrido en un conocido pub de la Plaza Antonio Colinas el pasado sábado día 30 de noviembre, alrededor de las 6.00 horas, cuando presuntamente agredió a otro varón con un vaso.

Según las investigaciones se inició una discusión entre la víctima, otro hombre residente en la zona y un familiar del detenido. En un momento dado y sin mediar aviso el presunto agresor golpeó con un vaso en la cabeza al agredido, causándole una lesión en ella, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Como consecuencia del impacto la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de León, donde precisó la colocación de varias grapas para cerrar las heridas, sin que actualmente su estado revista gravedad.

Inicialmente circularon informaciones que apuntaban al uso de un arma blanca, extremo que ha quedado "completamente descartado" tras las pesquisas realizadas por los agentes, que han acreditado que el objeto utilizado fue exclusivamente el vaso, según las mismas fuentes.

El detenido, con las diligencias instruidas, será puesto en las próximas horas a disposición del Tribunal de Instancia sección civil y de Instrucción en funciones de Guardia de La Bañeza.