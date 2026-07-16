Detenido en Burgos el conductor de un VTC como presunto autor de una agesión sexual a una joven pasajera

BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Aranda de Duero (Burgos) han detenido y puesto a disposición judicial a un varón, de entre 20 y 30 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia e intimidación.

Según consta en el relato de los hechos denunciados, la víctima, una joven residente en Aranda, fue agredida durante la noche del pasado 1 de julio, en el interior del vehículo del presunto autor durante el trayecto entre Burgos y Aranda.

Sobre las 21:00 horas de ese día la joven se encontraba en Burgos y que debía volver a su domicilio en Aranda, contactó vía WhatsApp con el conductor de un vehículo que ofrecía ese servicio a través de una conocida aplicación de viajes compartidos entre particulares, a quien ya conocía por haber viajado anteriormente con él.

Durante el trayecto, el conductor se desvió de la ruta y detuvo el vehículo en un lugar apartado, tras lo cual propuso a la mujer mantener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la chica, utilizó la violencia para contrarrestar la resistencia física de la víctima, quien fruto de ello sufrió heridas leves en brazos y manos por las que debió recibir asistencia médica.

Tras consumar la agresión sexual, y tras sustraer bajo intimidación el dinero que la joven portaba, el arrestado continuó el trayecto hasta Aranda de Duero, lugar donde ambos se separaron.

Tras dar aviso a las Fuerzas de Seguridad, agentes de la Policía Local de Aranda acudieron en primera instancia a atender a la víctima y para recabar sus primeras manifestaciones. Ante ello, se activó el protocolo policial para estas situaciones y la joven fue trasladada al hospital Santos Reyes para ser examinada.

Asimismo, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, ha tramitado la denuncia interpuesta por la joven y pocas horas después, el presunto autor era detenido, y puesto a disposición judicial.