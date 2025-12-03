Detenido en Burgos por dos robos un hombre con 15 antecedentes que ocultaba su rostro con una bolsa de plástico

Imagen de uno de los robos cometidos en Burgos. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón con 15 antecendentes por sendos robos en un bar y un bazar del centro de Burgos que cometió con una bolsa de plástico puesta en la cabeza para ocultar su rostro.

El individuo es el supuesto responsable de dos robos con fuerza cometidos de madrugada durante los pasados días 13 y 18 de noviembre en los dos establecimientos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Bajo los denominadores comunes de ánimo de lucro y ataque a la propiedad ajena, este hombre ha sido ya arrestado en 2025 en un total de 15 ocasiones previas por delitos tales como robos con fuerza en establecimientos, robos en interior de vehículos, hurtos, receptación e incluso dos robos con violencia.

Los últimos hechos delictivos que se le imputan fueron cometidos bajo un mismo modus operandi como una franja horaria muy concreta y contra bienes muy próximos entre sí.

En ambos casos el detenido habría actuado forzando la puerta de entrada del local (un bar y un bazar situados en calles muy céntricas de Burgos), llevándose la recaudación o contenido de las respectivas cajas registradoras.

Con el objetivo de no ser identificado, el individuo presuntamente cometió estos dos hechos con una bolsa de plástico en la cabeza para ocultar su rostro.

Según consta en el atestado policial, del bar logró llevarse unos 150 euros y un teléfono móvil, y del bazar apenas 30 euros y efectos de escaso valor.