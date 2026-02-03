Detenido en Burgos un hombre por varios delitos de corrupción sexual de menores a través de internet

El detenido por presuntos delitos de corurpción de menores. - SUB GBANO EN BURGOS

BURGOS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la capital burgalesa a un hombre de 49 años como presunto autor de varios delitos de corrupción de menores a través de plataformas en línea.

La investigación se inició tras una comunicación recibida en la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias (ON-RED) de la Guardia Civil, en la que una ciudadana alertaba de la posible actividad delictiva de una persona que se dedicaba a mantener, haciendo uso de diversas redes sociales, contactos pornográficos a distancia con niños y adolescentes de distintos países.

Investigadores de la Cibercomandancia de la Guardia Civil y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos, iniciaron una operación policial denominada 'In Luci' para esclarecer los hechos.

La Policía ha podido determinar el 'modus operandi' del detenido, que cuando se ganó la confianza de las víctimas comenzó a practicar, generalmente a través de video llamadas, todo tipo de actividades de índole sexual, en algunos casos incluso a cambio de una contraprestación económica para los menores. El detenido se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad e inmadurez de las víctimas.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recopilar material gráfico que corroboró la información recibida y que, tras su análisis, arrojó una serie de interacciones de carácter sexual, especialmente graves dada la edad de los menores que en ellas aparecían.

Como resultado final, los agentes lograron su localización, que fue realmente complicada desde el inicio, ya que no tenía un domicilio conocido al pernoctar en plena vía pública de la ciudad.

Una vez localizado fue detenido como presunto autor de los hechos descritos. Hechas las verificaciones pertinentes, al implicado se le vincula en el pasado con otros hechos de igual naturaleza y misma gravedad.

Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.