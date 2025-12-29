Detenido en Burgos tras robar 25 frascos de colonia valorados en casi 500 euros de una tienda de Burgos

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

BURGOS, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes uniformados de la Policía Nacional de Burgos han procedido a la detención de un hombre de unos 40 años, con una veintena de antecedentes policiales, tras robar 25 perfumes valorados en casi 500 euros de una tienda.

Los hechos se produjeron el pasado sábado, 27 de diciembre, sobre las 12.00 horas, cuando el servicio de seguridad privada de esta tienda de ropa y complementos situada en el centro de la ciudad, comunicaba la retención de un individuo que había sido sorprendido llevándose un número importante de productos sin pagar, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado

Inmediatamente, una dotación uniformada en servicio de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano se personó en el lugar, comprobando los hechos, e interviniendo al sujeto la mochila negra que contenía un total de 25 frascos de perfume, valorados en unos 480 euros.

Además, también se le intervinieron un corta-cables y un cúter, previsiblemente utilizados para desalarmar los efectos sustraídos y evitar que los arcos de seguridad y sensores antirrobo "salten" al atravesar la salida.

Como presunto autor de un delito de hurto, fue detenido 'in situ' y trasladado a la Comisaría Provincial de Policía, desde donde una vez realizado el atestado policial, ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial. Le constan más de 20 antecedentes policiales, en su mayoría por su presunta implicación en delitos contra la propiedad.