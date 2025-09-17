Detenido en Burgos tras robar placas de matrículas para colocarlas en un turismo destinado a carreras ilegales

BURGOS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de los delitos de hurto, falsedad documental y desobediencia a agente de la autoridad, tras haber sido sorprendido en un turismo que portaba placas de matrícula cuya sustracción había sido denunciada horas antes en Burgos y que colocó en otro vehículo destinado a carreras ilegales.

Los hechos se iniciaron semanas atrás, cuando una patrulla del Puesto Principal del Alfoz de Burgos se encontró, de madrugada, con un coche detenido y aparentemente averiado en la AP-1, a la altura del antiguo peaje de Rubena, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Su ocupante, que se encontraba en el exterior del vehículo, emprendió una precipitada huida a pie campo a través, después de que los agentes se aproximaran para interesarse por lo ocurrido, y sin obedecer a los reiterados requerimientos para que detuviera su marcha.

A raíz de ello, las primeras actuaciones policiales llevadas a cabo por los efectivos de la Benemérita desplegados en el lugar, permitieron comprobar que el turismo, abandonado tras la fuga, portaba unas matrículas pertenecientes a otro automóvil diferente.

Un análisis más exhaustivo permitió conocer que esas placas en concreto habían sido sustraídas horas antes de un vehículo estacionado en una vía urbana de Burgos. Paralelamente, la inspección del interior del habitáculo permitió constatar la existencia de una serie de alteraciones en su centralita y en otros de sus elementos mecánicos, destinado todo ello a aumentar su potencia.

Estos hechos, sumados a la localización en el maletero de dos garrafas de gasoil cuya lícita procedencia no pudo ser justificada, apuntaban a que el turismo podía haber sido preparado para participar en carreras urbanas ilegales, más aún teniendo en cuenta que, en esa misma noche, se habían disuelto varias competiciones clandestinas en la capital burgalesa.

Como consecuencia, el Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos inició una investigación que incluyó técnicas de identificación técnico-operativa y de análisis, a través de las cuales, se pudo conocer que el vehículo en cuestión había sido adquirido esa misma tarde sin ninguna documentación en la localidad de Medina de Pomar, sin que existiera tampoco contrato de compraventa acreditativo de la transacción, dificultando así la trazabilidad sobre su origen y propiedad.

Sin embargo, las múltiples pesquisas policiales llevadas a cabo por los investigadores y las numerosas pruebas recabadas, han permitido identificar, finalmente, al presunto autor de los hechos.

Se trata de un joven de 19 años que ya ha sido detenido y que, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.