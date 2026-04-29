Detenido en Cevico Navero (Palencia) cuando portaba once pastillas de éxtasis y medio gramo de cocaína

Material incautado. - GUARDIA CIVIL
PALENCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas al incautarle once pastillas de éxtasis y medio gramo de cocaína.
Tal y como han informado fuentes del instituto armado, los hechos ocurrieron durante la realización de un dispositivo operativo de seguridad ciudadana el pasado sábado en la localidad palentina.
Además del éxtasis, también se le intervinieron tres botes con sustancias desconocidas, procediendo a su aprehensión, así como a la detención del responsable.