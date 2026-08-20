Detenido en Cistierna (León) tras colocar un cuchillo en el cuello del dueño de un bar por haberle echado

El detenido, junto a agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, tras amenazar de muerte con un cuchillo de grandes dimensiones al propietario y a los clientes de un establecimiento hostelero ubicado en la localidad leonesa de Cistierna.

Los hechos han tenido lugar esta madrugada, entre las 00.45 y las 01.15 horas de este jueves. Según las primeras investigaciones, el hombre ha regresado al local poco después de haber sido expulsado del mismo y ha colocado la hoja del arma en el cuello del dueño mientras profería las amenazas contra él y contra las personas presentes en el bar, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras recibir el aviso mediante la Central Operativa de Servicios (062), efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Cistierna se han personado en el lugar a las 01.15 horas y han procedido a la inmediata detención del supuesto autor de los hechos, sin que se hayan producido daños personales.

Los agentes de la Guardia Civil instruyen las correspondientes diligencias, que serán remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cistierna, Plaza número 1, a cuyo favor ha quedado a disposición la persona arrestada.