Detenido con cocaína y hachís en Valladolid dos veces en menos de 24 horas y en la misma calle

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un joven dos veces en menos de veinticuatro horas y en la misma calle tras interceptarle cuando portaba distintas cantidades de cocaína y de hachís, sustancias supuestamente destinadas para su venta a terceras personas.

La primera de las detenciones, según informaron a Europa Press fuentes del caso, se produjo este pasado lunes cuando el presunto 'camello', J.V.H, de 18 años, fue interceptado en la calle Rigoberto Cortejoso, en las inmediaciones de la Feria de Valladolid, después de que fuera requerida la presencia de la policía en la zona ante la presencia de un varón en posesión de droga.

Una vez allí, los agentes actuantes localizaron al sospechoso y tras interceptarle le ocuparon 31,4 gramos de cocaína. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 6, el detenido quedó en libertad pero con la obligación de firmar los días 1 de cada mes.

La segunda detención de este mismo joven se produjo al día siguiente, este martes, cuando sobre las 18.00 horas una patrulla comisionada a través de una llamada se personó en la misma vía pública ante la presencia del mismo individuo en actitud sospechosa. En esta ocasión, los policías, tras el correspondiente cacheo, le ocuparon tres paquetes con quince placas de hachís con un peso total de 1.486 gramos y cuatro envoltorios con un total de 4 gramos de cocaína.

El supuesto traficante, asistido por las letradas Lorena Iglesias y Patricia Villar, del despacho Iglesias & Villar, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1, que dictó su puesta en libertad sin medidas.