Detenido un conductor por agredir a un guardia civil de Tráfico al notificarle una denuncia

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Foto archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido esta tarde en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), por delito de atentado a la autoridad, al conductor de un turismo tras agredir a un agente de Tráfico al serle notificada una denuncia por una infracción al volante de sus turismo.

La agresión se habría producido sobre las 14.00 horas dentro del citado término municipal cuando el detenido fue interceptado por una patrulla de Tráfico para notificarle una denuncia.

Ha sido en ese instante cuando, en circunstancias no especificadas, uno de los agentes actuantes ha recibido un puñetazo en la nariz que le ha ocasionado lesiones que, al parecer, no revisten gravedad pero que se han traducido en la baja de servicio del funcionario del Instituto Armado, tal y como han explicado a Europa Press fuentes de la Subdelegaciòn del Gobierno.