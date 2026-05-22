Detenido un conductor sin carné tras huir de la Guardia Civil y chocar contra un turismo estacionado en Soria

SORIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Soria a un varón de 30 años como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial y atentado contra agente de la autoridad tras huir de forma temeraria por las calles de la ciudad mientras conducía sin el carné en vigor y chocar contra un turismo que se encontraba estacionado.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.25 horas del jueves, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Soria trató de notificar al conductor de un vehículo una infracción en el kilómetro 352,700 de la N-234.

En ese momento, el conductor hizo caso omiso a las señales y órdenes de los agentes y se adentró en la ciudad para emprender la huida a gran velocidad por distintas calles, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Durante la fuga, el conductor circuló con "temeridad manifiesta y con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás".

El detenido realizó una maniobra evasiva de extrema peligrosidad contra una motocicleta oficial de la Guardia Civil de Tráfico, con la intención de evitar su interceptación, sin llegar a producirse colisión ni causar lesiones al agente o daños en la motocicleta oficial.

La huida finalizó tras colisionar el vehículo contra un turismo que se encontraba estacionado, ocasionando daños materiales.

A las 13.45 horas, en la calle Merineros de Soria, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Soria junto con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Soria, procedieron a la detención del conductor.

Al detenido se le atribuyen los supuestos delitos de atentado contra agente de la autoridad; conducción de vehículo a motor con pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente; y conducción temeraria con manifiesto desprecio hacia la vida de los demás.

Tráfico de Soria instruyó las diligencias, que han sido remitidas a la Sección de Instancia e Instrucción de Soria, Plaza número 1.

Por tales hechos, y conforme al Código Penal español, los delitos investigados podrían conllevar penas de prisión, multa y privación del derecho a conducir vehículos a motor.

En concreto, el delito de atentado contra agente de la autoridad está castigado con penas de prisión de seis meses a tres años; la conducción con pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos puede ser castigada con prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad; mientras que la conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás puede conllevar penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir de seis a diez años.