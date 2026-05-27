Detenido en Cuéllar (Segovia) un vecino con seis ordenes judiciales pendientes, tras huir campo a través

Casa Cuartel de Cuéllar (Segovia). - SUB GBNO SEGOVIA

SEGOVIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 31 años, vecino de Cuéllar, contra el que pesaban seis órdenes judiciales de detención dictadas por varios Tribunales de Instancia de la provincia por delitos de diversa naturaleza, tras una huida nocturna campo a través.

El arrestado acumulaba señalamientos por delitos contra el patrimonio, seguridad vial, atentado contra agente de la autoridad y diferentes quebrantamientos de condenas. La operación ha tenido lugar tras la localización del individuo, confirmada en Cuéllar.

La Guardia Civil organizó un dispositivo para su detención durante la noche del 21 al 22 de mayo y cuando el ahora detenido advirtió la presencia de los agentes, emprendió la fuga a bordo de su vehículo y, posteriormente, se internó a pie en una zona de pinares, huyendo campo a través, lo que obligó a extender de inmediato el operativo de búsqueda hacia esas áreas, durante las horas nocturnas.

El despliegue ha contado con unidades de la Compañía de Cuéllar: la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Equipo ROCA y el Equipo VIOGEN. La coordinación entre estos efectivos ha permitido localizar al fugitivo a la mañana siguiente, procediéndose a su detención sin que se hayan producido incidentes de relevancia.

Una vez bajo custodia, el detenido ha sido trasladado a las dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Cuéllar, donde se han instruido las correspondientes diligencias. Posteriormente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial del Tribunal de Instancia de Cuéllar, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

El hecho de que el detenido tuviera sobre él seis órdenes simultáneas, emitidas por tribunales distintos, apunta a una trayectoria delictiva reiterada frente a la que el sistema judicial ha respondido con sucesivas resoluciones que hasta ahora no habían podido ejecutarse.