Detenido por dañar 14 vehículos y una vivienda con un hacha de 50 centímetros en la comarca de La Bañeza (León)

Uno de los vehículos dañados en la localidad de la comarca de La Bañeza (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 53 años como presunto autor de un delito continuado de daños, tras causar desperfectos en catorce vehículos estacionados en varias calles de una localidad de la comarca de La Bañeza (León), así como en una vivienda, para lo que presuntamente utilizó un hacha de aproximadamente 50 centímetros de longitud.

La investigación se inició tras recibirse una llamada telefónica en las dependencias de la Guardia Civil de La Bañeza, en la cual una persona comunicaba que el ocupante de una furgoneta estaba causando daños en varios vehículos de su localidad.

Trasladada una patrulla del Puesto Principal de La Bañeza al lugar de los hechos, se procedió a identificar al conductor y único ocupante del vehículo sospechoso, que portaba en su interior el hacha con la que supuestamente se causaron los daños, que fue intervenida en ese momento.

Durante el desarrollo de la investigación se recabaron diversos indicios y pruebas que permitieron determinar la presunta participación del identificado en los actos vandálicos, que afectaron a un total de catorce vehículos y a un inmueble, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los hechos habían generado una notable alarma social entre los vecinos y la patrulla actuó "con gran rapidez", lo que permitió lograr el esclarecimiento de los hechos y la detención del presunto autor.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, en funciones de Guardia.