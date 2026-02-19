Detenido por un delito de robo con violencia e intimidación en una vivienda de Toral de los Vados (León)

Un varón ha sido detenido por robo con violencia e intimidación en una vivienda de Toral de los Vados (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 51 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en el interior de una vivienda cometido en Toral de los Vados (León).

Los hechos ocurrieron el pasado día 16 de febrero, cuando el ahora detenido accedió al domicilio por una ventana, y tras intimidar a su moradora, la cual sufrió lesiones leves al forcejear con el intruso, sustrajo un sobre que contenía 200 euros en metálico antes de abandonar el lugar.

Tras tener conocimiento de lo sucedido se inició una investigación por el puesto de la citada localidad, que permitió identificar, localizar y proceder a su detención, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.

Esta actuación se inscribe en el cumplimiento del 'Plan contra el robo en viviendas' impulsado por la Comandancia de la Guardia Civil de León.