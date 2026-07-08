Un detenido y desarticulado un punto de venta de droga en Burgos camuflado como tienda de CBD

Imagen de los agentes de la Guardia Civil que han desarticulado un punto de venta de droga en Burgos camuflado como tienda de CBD - GUARDIA CIVIL

BURGOS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Burgos, en una operación conjunta con agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava, han desarticulado un "importante" punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de un establecimiento legal de productos de CBD en el centro histórico de la capital burgalesa.

Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención del propietario y regente del local que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Burgos, encargado de la causa. La Guardia Civil ha informado además de que en la operación se han intervenido 23 kilos de hachís y marihuana que habría alcanzado un valor superior a los 150.000 euros en el mercado ilícito.

La investigación se inició el pasado 8 de mayo cuando los agentes detectaron un paquete postal sospechoso procedente de la República Checa con destino a Burgos. Tras una primera inspección, se constató que el envío contenía algo más de siete kilos de una sustancia que, por sus características, podría tratarse de material estupefaciente.

Ante estos hechos, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Vitoria-Gasteiz, en funciones de guardia, la autorización para proceder a la entrega controlada del paquete para identificar a los destinatarios finales de la mercancía.

Una vez autorizada la medida judicial y según han relatado las mismas fuentes los investigadores realizaron el seguimiento del envío, que finalizó en una tienda especializada en productos de CBD ubicada en el casco histórico de Burgos.

Tras efectuarse la entrega del paquete, efectivos de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil accedieron al interior del comercio para llevar a cabo una inspección administrativa y fiscal. Durante el registro del local, los agentes hallaron ocultos otros 16 kilos de sustancias estupefacientes (marihuana y hachís), dispuestas para su inmediata distribución al menudeo en la localidad.

La Guardia Civil ha informado además de que las muestras del género intervenido fueron remitidas al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno para su correspondiente análisis científico-sanitario que arrojó un resultado positivo en sustancias prohibidas.