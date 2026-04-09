Un detenido y desarticulado un punto de venta de hachís en la Comarca del Valle del Tiétar

Imagen de la droga aprehendida en Sotillo de la Adrada - GUARDIA CIVIL

ÁVILA 9 Abr. (EUROPA PRESS) - Un varón de 32 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas por estar en posesión de 216 gramos de hachís y de diversas dosis preparadas para su venta inmediata. Además, la operación llevada a cabo por la Guardia Civil ha permitido desarticular un punto de venta de hachís en la comarca del Valle del Tiétar (Ávila).

La investigación se intensificó tras detectarse un posible punto de venta de sustancias estupefacientes en la citada comarca abulense y ante el incremento de afluencia de jóvenes en las zonas de ocio de la provincia durante la Semana Santa.

Según ha explicado la Guardia Civil, de las actuaciones se obtuvieron "sospechas fundadas" sobre una persona que presuntamente adquiría sustancias estupefacientes en la Comunidad de Madrid para su posterior distribución en distintos puntos de la provincia de Ávila. Finalmente se logró interceptar el vehículo del sospechoso en Sotillo de la Adrada y, tras darle el alto e identificar al conductor, se procedió al registro del turismo, donde se hallaron 216 gramos de hachís, además de diversas dosis preparadas para su venta inmediata.

Como resultado, se procedió a la detención del implicado, que fue puesto a disposición judicial junto con la sustancia intervenida. La Guardia Civil ha explicado que con esta actuación se ha desarticulado un activo punto de venta de hachís que abastecía a la comarca del Valle del Tiétar, "contribuyendo de manera directa a reforzar la seguridad ciudadana y la protección de la salud pública en un periodo de especial concentración juvenil".