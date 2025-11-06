El detenido con droga en la terraza de un bar de Las Delicias se conforma con un año y medio de cárcel

Archivo - Trib.-Al banquillo tres hermanos por contaminar una finca con escorias de aluminio y venderla para un centro hípico - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que fue interceptado en agosto de 2024 en la terraza de un bar del barrio de Las Delicias de Valladolid en posesión de distintas cantidades de speed y cocaína se ha conformado este jueves con una condena de un año y medio de prisión.

La sentencia, que incluye una multa de 250 euros, ha sido anticipada 'in voce' por el magistrado presidente de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid por delito de tráfico de drogas, con la atenuante analógica de drogadicción, frente a los tres años y la sanción de 930 euros que inicialmente solicitaba para él la acusación pública, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El acusado consfeso, I.P.A, fue detenido sobre las 20.30 horas del día 18 de agosto de 2024, cuando agentes de paisano de la Policía Nacional del Servicio de Seguridad Ciudadana le sorprendieron en la terraza de un bar sito en el cruce de las calles Caamaño y Hornija mientras se hallaba acompañado de otras tres personas y tras ser observado en el momento en el que trataba de esconder algo en su mano.

Los policías procedieron a identificarse y le intervinieron una bolsita de plástico con 4,7 gramos de speed (anfetamina) y otra más pequeña con 0,55 gramos de cocaína.

La sustancia ocupada tenía un valor de 313 euros en el mercado negro, pertenecía al acusado y éste tenía la intención de transmitirla a terceros.