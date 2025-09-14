Detenido por forzar las puertas de una vivienda con la intención de ocuparla en el Barrio de España en Valladolid

Archivo - Sucesos.-Detenido al intentar agredir a un policía cuando le iba a identificar en la estación de autobuses de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras forzar la puerta de una vivienda para apropiarse de varias herramientas e intentar ocupar el inmueble al bloquear el acceso con una cadena en el Barrio de España.

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este domingo, cuando una patrulla realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana y fue comisionada para dirigirse a una calle del Barrio de España, donde al parecer un individuo había entrado al interior de una vivienda baja adosada hacía escasos minutos.

A la llegada de los agentes, pudieron comprobar como la puerta principal presentaba signos de haber sido forzada y no se podía abrir, puesto que alguien había colocado una cadena, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Acto seguido se personó el requirente de la llamada y se entrevistó con los agentes, a los que manifestó que la vivienda la usaba actualmente como almacén de diferentes enseres y herramientas, si bien no habitaba en ella.

La víctima acompañó a los agentes a la parte trasera de la casa, donde había una puerta, que también tenía el bombín forzado, y al igual que en la delantera, una cadena impedía abrirla.

Fue entonces cuando los agentes llamaron insistentemente a la puerta hasta que finalmente abrió un varón, que reconoció haber forzado las puertas con intención de ocupar la vivienda.

Los agentes realizaron una requisa del interior de la casa acompañados por el propietario, quien echó en falta varias herramientas y maquinaria que se encontraban en el interior revuelto con varios daños.

Preguntado al respecto, el varón reconoció tenerlas en un vehículo de su propiedad que se encontraba estacionado en la calle. Cuando los agentes comprobaron el vehículo y localizaron las herramientas, que su legítimo propietario reconoció como suyas, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.