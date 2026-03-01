Detenido un hombre sorprendido cuando pretendía forzar el acceso a un comercio de Trobajo (León)

LEÓN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo han detenido a un hombre que fue sorprendido mientras forzaba el acceso a un local comercial en la localidad leonesa de Trobajo del Camino.

Los hechos ocurrieron en torno a las tres de la madrugada, cuando los agentes, alertados por un testigo, se personaron en el lugar indicado y sorprendieron al individuo tras haber forzado la puerta de acceso al establecimiento, según han informado este domingo fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes intervinieron al hombre diversas herramientas comúnmente utilizadas para la comisión de este tipo de delitos. Una vez comprobados los hechos, los policías procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Fruto de las investigaciones realizadas y tras el análisis técnico de las herramientas intervenidas, se pudo determinar la presunta participación del detenido en otro robo cometido dos días antes en la misma localidad, utilizando un procedimiento similar.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial.