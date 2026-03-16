Un detenido e incautados 14 kilos de hachís y 300 gramos de cocaína en Otero de los Herreros (Segovia)

Droga incautada en Segovia. - GUARDIA CIVIL

OTERO DE LOS HERREROS (SEGOVIA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 48 años y han incautado 14 kilos de hachís y 300 gramos de cocaína en Otero de los Herreros (Segovia), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La detención del individuo, vecino de Sevilla, se produjo tras una intervención que se inició el 12 de marzo en la carretera N-603, en el término municipal de Otero, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana fue alertada de la presencia de una persona desorientada en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la localidad.

El hombre presentaba síntomas de hipotermia y un discurso incoherente, por lo que fue atendido por los guardias civiles, proporcionándole una manta térmica y siendo trasladado en ambulancia al Hospital de Segovia.

Poco después, fue localizado un vehículo de alquiler, un Opel Corsa, estacionado y abierto en un apartadero de la misma vía y, tras su inspección, se hallaron en el maletero distintas sustancias estupefacientes, concretamente 14,587 kilogramos de hachís y 301 gramos de cocaína.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Segovia asumió la investigación y verificó la relación entre el vehículo y la persona trasladada al hospital, por lo que se le detuvo como presunto responsable de los hechos y fue puesto a disposición judicial.

La Guardia Civil ha apuntado que en Segovia ha logrado, en lo que va de año, que sus dispositivos, operativos e investigaciones permitan incautar una mayor cantidad de sustancias estupefacientes que durante todo el año 2025.