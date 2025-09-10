Un detenido y un investigado por apuñalar a un joven en las fiestas de Santa María del Páramo (León)

LEÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido e investigado a dos varones de 23 y 20 años respectivamente, como presuntos autores de la agresión sufrida por otro varón con arma blanca con resultado de lesiones graves en la localidad de Santa María del Páramo (León).

La madrugada el pasado domingo, día 07 de septiembre, en el descampado en el que se ubicaba el recinto ferial de las fiestas de la mencionada localidad, se produjo una reyerta entre varias personas en la que resultó herido de gravedad un varón de 29 años tras haber sido apuñalado con un arma blanca en la zona del abdomen, señala la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Inmediatamente, la víctima fue evacuada por los servicios sanitarios al Hospital de León donde fue intervenido de urgencia debido a la gravedad de la lesión causada.

La misma mañana del domingo, y una vez recopiladas todas las pruebas y testimonios de las personas allí presentes en el momento de originarse la pelea, se procedió a la detención del presunto autor del apuñalamiento y a la investigación de otro varón como supuesto cooperador necesario de la agresión al facilitar la navaja al atacante.

La actuación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León y el Puesto de la Guardia Civil de Santa María del Páramo.

Las diligencias instruidas por un delito de lesiones graves, y las personas involucradas en este hecho, han sido puestas a disposición de la Plaza Judicial nº1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de La Bañeza.