Un detenido y un investigado por hurtar combustible de una locomotora de mercancías en Venta de Baños

Imagen facilitada por la Guardia Civil de la estación de Venta de Baños - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a otra por el hurto continuado de gasóleo en la Estación Pequeña de Venta de Baños (Palencia).

Según ha informado la Benemérita, los hechos se remontan al pasado mes de marzo cuando personal de seguridad de la estación se percató de la existencia de varias garrafas junto a un tren que se disponía a iniciar su ruta y en las inmediaciones del recinto.

Además, el personal pudo observar la presencia de una manguera, "que presuntamente" se había empleado para la extracción del combustible y se observó que al depósito de la locomotora se le había extraído 1.000 litros de gasóleo aproximadamente, sin ejercer la fuerza.

Tras esto, agentes de la Guardia Civil emprendieron las correspondientes investigaciones en el marco de la Operación Venormuz, que les llevaron a la localización del vehículo utilizado en la comisión del ilícito, lo que culminó finalmente con la detención de una persona y la investigación de otra al ser cooperadora por haber facilitado los medios necesarios para perpetrar el hecho.