Detenido un joven con 19 antecedentes tras recuperar la Policía Nacional una moto robada en Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad un joven tras dar un cabezazo en la cara a un policía en un local de apuestas de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recuperado una motocicleta sustraída en Valladolid y ha detenido al presunto autor de los hechos, un varón con 19 antecedentes policiales, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro de hurto de uso de vehículo, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación se inició el pasado 11 de julio, cuando un hombre denunció la sustracción de su motocicleta, que había dejado estacionada en la calle Irún.

Ese mismo día, otro varón denunció el robo de dos cascos de motocicleta que se encontraban en el portaequipajes de su vehículo, aparcado junto al anterior, cuya cerradura había sido forzada.

Dos días después, el 13 de julio, una patrulla de la Policía Nacional localizó la motocicleta estacionada en la calle Aurora. Los agentes habían observado previamente a dos individuos con cascos de moto que se dirigían hacia esa vía y, tras identificarlos, encontraron en el recorrido una ganzúa plateada, que fue intervenida.

Los identificados ofrecieron explicaciones "vagas y contradictorias" sobre su presencia en la zona y aseguraron que iban a recoger un patinete, aunque no se localizó ninguno en las inmediaciones, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las gestiones posteriores permitieron identificar plenamente como presunto autor de los hechos a uno de los dos hombres identificados ese día, por lo que se emitió una requisitoria para su localización y detención.

Finalmente, el pasado 22 de julio, una patrulla uniformada localizó al sospechoso cuando patrullaba por la calle Villabáñez.

El joven, que carecía de documentación y mantenía una actitud sospechosa, fue trasladado a dependencias policiales para su identificación, donde se comprobó que tenía en vigor una búsqueda, detención y personación por estos hechos.

Tras ser detenido y puesto a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su libertad.