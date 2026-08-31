Detenido un joven de 22 años por agredir con una navaja a otro durante las fiestas de Sobrepeña (León)

La Guardia Civil detiene a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones durante las fiestas patronales de Sobrepeña (León). - EUROPA PRESS

LEÓN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir con una navaja a otro joven de 23 años durante las fiestas patronales de la localidad de Sobrepeña, perteneciente al municipio de La Ercina (León).

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 7.30 horas de este domingo, cuando, en el transcurso de las fiestas patronales, se produjo una discusión entre dos jóvenes que posteriormente derivó en una agresión. Durante el altercado el detenido habría utilizado una navaja tipo abanico mariposa que ocasionó a la víctima cortes en una mano y en un brazo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El herido fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Cistierna para recibir asistencia médica.

Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Cistierna se hicieron cargo de las primeras actuaciones y de la investigación del suceso y procedieron posteriormente a la detención del presunto autor por un delito de lesiones y otro de atentado contra agentes de la autoridad, debido al comportamiento violento y agresivo que mostró el detenido en dependencias oficiales, donde intentó agredir a los guardias civiles que lo custodiaban.

El detenido, con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cistierna, Plaza número 1.