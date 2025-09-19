Detenido un joven por fracturar a un hombre el tabique nasal durante las fiestas de Tordesillas

Detenido un joven por fracturar a un hombre el tabique nasal durante las fiestas patronales de Tordesillas. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

La agresión se produjo en el interior de una peña festiva en la madrugada del 16 de septiembre VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un joven de 20 años, vecino de Tordesillas, como presunto autor de un delito de lesiones cometido durante la madrugada del pasado 16 de septiembre sobre un varón, en el marco de las celebraciones de las fiestas patronales de la localidad, al que ocasionó la fractura del tabique nasal, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia recibida en la tarde del día 16 de septiembre, cuando un hombre de 40 años, vecino de Tordesillas, manifestó que mientras se encontraba de fiesta por la localidad y accedía a una peña fue agredido de forma repentina por otro individuo del que desconocía cualquier dato identificativo.

La víctima recibió varios puñetazos en la cara, lo que le provocó fracturas en el tabique nasal. Fue por ello necesaria una intervención quirúrgica para su reconstrucción.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil inició las gestiones oportunas para esclarecer lo sucedido. Se realizaron entrevistas a diversos testigos presenciales, lo que permitió obtener información clave para la identificación del presunto agresor.

Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes, se logró localizar al sospechoso, un joven de 20 años residente en la localidad de Tordesillas.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición judicial.