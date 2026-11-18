Imgen de uno de los incendios provocados en un vehículo estacionado en la vía pública en Vega de Espinareda (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 23 años en Vega de Espinareda (León) como presunto autor de un delito continuado de daños por cuatro incendios provocados en dos inmuebles, un vehículo y un contenedor en la citada localidad.

La actuación ha sido llevada a cabo por componentes del Puesto de Fabero del Bierzo, en el marco de investigaciones relacionadas con varios incendios provocados en Vega de Espinareda que no han supuesto daños personales, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los hechos que se atribuyen al detenido tuvieron lugar en distintas fechas de este año. El primero de ellos fue un incendio que se produjo el pasado mes de junio en un vehículo estacionado en la vía pública. En julio se registró otro fuego en el interior de un inmueble deshabitado; en octubre, un incendio en una vivienda y en el presente mes de noviembre, un fuego provocado en un contenedor situado en la vía pública.

Tras las actuaciones e investigaciones realizadas, encaminadas al esclarecimiento de los hechos descritos, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, que ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada en funciones de Guardia.