Detenido un joven por robar unos colgantes a un menor y amenazarle de muerte en Valladolid

Córdoba.- Sucesos.- Detenidos dos varones al ser sorprendidos robando en el interior de una furgoneta en el Sector Sur - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha quedado en libertad tras haber sido detenido como presunto autor de un robo con intimidación tras robar unos colgantes de bisutería a un menor y amenazarle de muerte para evitar que denunciara en el Parque de la Paz de Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.15 horas del 1 de junio, cuando la víctima se encontraba en el citado parque en compañía de un amigo cuando tres jóvenes se acercaron a ellos.

Uno de ellos inició una conversación y le solicitó que le dejase ver unos colgantes de bisutería que llevaba en el cuello porque quería probárselos, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez que el joven tuvo los colgantes en su poder, le dijo que se los iba a llevar y si denunciaba, le iba a "matar", porque no tenía "miedo a nadie', para después abandonar el lugar con las pertenencias del menor.

Posteriormente, cuando el denunciante se dirigía a su domicilio, volvió a encontrarse con el mismo individuo y al preguntarle por los colgantes, este le respondió que se los había entregado a otro chico porque no tenía dinero.

La Policía Nacional inició gestiones de investigación que permitieron identificar plenamente al presunto autor. Además, se comprobó que el joven mostraba en redes sociales los colgantes sustraídos y se jactaba de su posesión.

A las 13.10 horas del día 16 de junio, funcionarios policiales que realizaban labores propias de su cargo en un vehículo con distintivos oficiales y uniformados, localizaron e identificaron al joven en las inmediaciones de los cuarteles abandonados del Paseo Farnesio.

Tras comprobar su filiación a través de la Sala Operativa CIMACC 091, los agentes fueron informados de que el identificado tenía una detención interesada por el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, por un delito de robo con intimidación.

El joven fue detenido y puesto a disposición judicial, si bien posteriormente quedó en libertad.