Detenido un joven en la N-VI a su paso por Segovia tras hallarle 116 gramos de droga en el coche

SEGOVIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido por tráfico de drogas a un hombre de 28 años, residente en Madrid, tras intervenirle 116 gramos de varias sustancias estupefacientes en el vehículo en el que viajaba.

Los hechos se han producido en el transcurso de un dispositivo operativo de seguridad ciudadana desplegado en la carretera nacional N-VI por los agentes del Puesto de El Espinar, quienes han dado el alto a un vehículo ocupado por tres personas.

Durante la inspección, los guardias civiles han observado que un viajero sentado en la parte trasera del coche ha intentado ocultar un bulto. Tras proceder al registro del vehículo, los efectivos han localizado una bolsa que contenía diferentes variedades de drogas sintéticas: 96 gramos de ketamina, 13 gramos de cristal y siete gramos de éxtasis.

Los investigadores han atribuido de forma inequívoca la propiedad exclusiva de los 116 gramos de sustancias estupefacientes al pasajero trasero, por lo que ha sido detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Al no vincular a los otros dos ocupantes con la droga intervenida, el instituto armado no ha adelantado datos sobre la identidad de ambos. Las sustancias han sido remitidas al depósito oficial para su análisis pericial y posterior destrucción, mientras que el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia.