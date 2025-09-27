Un detenido tras localizar una plantación con 72 kilos de marihuana en un invernadero de la Riojilla burgalesa - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 55 como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de sustancias estupefacientes tras localizar una plantación con 72 kilos de marihuana en un invernadero en la comarca de la Riojilla burgalesa.

El invernadero con plantas de cannabis sativa se encontraba en el interior de una finca y ha sido localizado en el mrco de una campaña especial de la Guardia Civil de Belorado para dar con cultivos de marihuana al aire libre.

En un principio, los agentes obtuvieron indicios relevantes de la posible existencia de una plantación en proceso de floración en la citada zona, hasta que localizaron el invernadero semioculto entre frutales e integrado en el entorno.

Desde la distancia, los agentes pudieron ver a simple vista, las plantas de cannabis, con evidencias de encontrarse tuteladas y debidamente acondicionadas, con aporte regulado de agua, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Las pesquisas practicadas a continuación permitieron la localización e identificación de una persona, que reconoció ser el titular de la parcela y por tanto del invernadero.

En su presencia se practicó una inspección a su interior, quedando patente la existencia de una plantación de marihuana, con plantas de gran porte y envergadura que presentaban gran cantidad de cogollos.

De este modo, las plantas fueron arrancadas del suelo y aprehendidas, tras lo que arrojaron un peso en verde superior a los 72 kilogramos, por lo que se estima en 142.000 euros su precio en el mercado ilegal.

Estas plantas serán entregadas en el Área de Sanidad de Burgos, para su pesaje, valoración y análisis definitivo, mientras el varón ha sido y, junto con las diligencias instruidas, ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción de Briviesca.