Un detenido como presunto autor del incendio forestal de Mombeltrán (Ávila)

Un helicoptero tira agua sobre la zona del incendio, a 31 de julio de 2025, en Cuevas del Valle, Ávila, Castilla y León (España) - Juanma Jiménez - Europa Press

ÁVILA/LEÓN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido detenida como presunta autora del incendio forestal que se desató el pasado 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán y llegó a arrasar al menos 2.200 hectáreas y afectar a varios municipios del Valle del Tiétar.

Así lo ha informado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este martes, 12 de agosto, en una comparecencia en León para informar sobre la evolución de los incendios que afectan a la Comunidad.

Fernández Mañueco ha puesto como "ejemplo" de la intencionalidad "maliciosa y daniña" de provocar incendios al detenido como presunto autor del mencionado fuego en el sur de Ávila, que en la actualidad está controlado.

Este incendio se origió en Cuevas del Valle el 28 de julio y se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el día 29, tras lo que logró ser controlado finalmente el 1 de agosto. Durante estos día, arrasó al menos 2.200 hectáreas, si bien aún está en perimetración, y afectó a los términos municipales y vecinos, algunos desalojados, de Cuevas, Mombeltrán, El Arenal y Areas de San Pedro.