Detenido tras proferir expresiones de contenido sexual y hacer gestos obscenos a una niña de 9 años en Valladolid

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VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón de 73 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo tras tener comportamiento inapropiado y proferir expresiones de contenido sexual y hacer gestos obscenos a una niña de nueve años en un parque del barrio de Pajarillos.

La detención se produjo después de que pasadas las 16.15 horas del día 31 de marzo, agentes de la Policía Nacional de Valladolid, uniformados y en motocicletas rotuladas, fuesen requeridos mientras realizaban labores de seguridad ciudadana a un parque del barrio cuando una mujer alertó a los agentes de que, instantes antes, un varón que se encontraba sentado en la zona de columpios había mantenido un comportamiento inapropiado hacia su nieta, de nueve años.

Según manifestó, el individuo se dirigió a la menor y afirmó conocerla a ella y a su hermana pequeña, a la vez que añadió comentarios de carácter inquietante relacionados con su intención de llevarlas a su domicilio cuando dispusiera de uno.

La denunciante indicó además que el varón profirió expresiones de contenido sexual dirigidas a la menor, acompañadas de gestos obscenos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes procedieron a identificar al varón, de 73 años, quien reconoció ante los actuantes lo manifestado por la abuela de la menor.

Ante la gravedad de los hechos relatados y las manifestaciones obtenidas en el lugar, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de exhibicionismo, tras lo que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

Una vez finalizadas las mismas, el detenido fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad cuando sea requerido para ello.