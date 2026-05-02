Detenido por realizar una compra con una tarjeta de crédito sustraída en un bar en Salamanca

SALAMANCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre por sustraer un bolso en un bar a una de las clientas del mismo y realizar posteriormente una compra con una de las tarjetas bancarias que se encontraba en la cartera de la mujer.

Los hechos ocurrieron en el barrio de la Prosperidad el pasado día 10 de abril sobre las 20.00 horas, cuando a una mujer que se encontraba en el bar le sustrajeron el bolso con todas sus pertenencias, el cual se encontraba debajo de sus cazadoras en una silla próxima, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La denunciante, cuando cogió la cazadora para abandonar el lugar, se dio cuenta que su bolso no se encontraba debajo, por lo que comunicó tal circunstancia al propietario del establecimiento y posteriormente pasó por dependencias policiales a interponer denuncia ante Policía Nacional.

Pese que anuló las tarjetas rápidamente, el autor pudo realizar una compra con una de las tarjetas en un establecimiento próximo a donde había sido sustraído el bolso.

Una vez presentada la denuncia se realizaron diversas gestiones, que dieron como fruto la identificación de un varón como presunto autor de los hechos, el cual fue identificado plenamente.

Una vez que el mismo fue localizado se procedió a su detención el pasado jueves por un presunto delito de hurto y otro de estafa y una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales el detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial.