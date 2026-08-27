Detenido por robar en una vivienda de Salamanca a la que accedió tras forzar el portón de acceso - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda, a la que ha accedido tras saltar el muro del patio trasero y forzar el portón de acceso, y recuperar varios de los efectos sustraídos del interior de un domicilio de Salamanca.

La actuación se inició cuando los agentes identificaron a un hombre conocido por su implicación en hechos delictivos contra el patrimonio, al que le fueron intervenidos diversos efectos cuya procedencia no pudo acreditar en ese momento.

Entre los objetos intervenidos encontraba un ordenador portátil, cuyas características permitieron realizar las correspondientes comprobaciones sobre su posible procedencia, tal y como han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las gestiones realizadas permitieron contactar con su propietaria, quien, tras desplazarse hasta el inmueble, comprobó que había sido objeto de un robo y que, además del ordenador portátil, habían sido sustraídos otros efectos, entre ellos una mirilla inteligente y una batidora industrial.

Tras interponer la correspondiente denuncia y aportar la documentación que acreditaba la procedencia de algunos de los efectos sustraídos, la investigación policial pudo determinar la presunta participación del individuo en el robo con fuerza.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de los hechos, y han recuperado varios de los efectos sustraídos, que fueron entregados a su legítimo propietario.

Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.