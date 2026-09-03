Detenido en Salamanca por acoger en su domicilio a dos menores a las que se buscaba tras fugarse de un centro

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón por acoger en su domicilio de Salamanca a dos menores de 13 y 16 años a las que se trataba de localizar desde el 17 de agosto, para lo que incluso el Centro Nacional de Desaparecidos había pedido colaboración, tras haberse fugado de un centro de menores.

El individuo ha sido detenido como presunto autor de un delito de inducción de menores al abandono del domicilio después de que los agentes recibieran un aviso alertando de que las dos menores, cuya desaparición había sido difundida previamente, podrían encontrarse en un domicilio de la ciudad.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con uno de los moradores de la vivienda, quien manifestó que varios días antes habían llegado al domicilio dos menores y que permanecían allí desde entonces.

Asimismo, explicó que habían tenido conocimiento de su posible identidad al reconocerlas a través de las imágenes difundidas en redes sociales, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Durante la intervención se personó en el domicilio un varón que manifestó haber acogido a las menores y que estas se encontraban allí desde hacía dos semanas.

Los agentes pudieron comprobar cómo las menores efectivamente se encontraban en el interior del inmueble y, tras las gestiones realizadas y siguiendo las instrucciones de la unidad especializada, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de inducción de menores al abandono del domicilio, tras lo que se le puso a disposición de la autoridad judicial.

Se da la circunstancia de que el Centro Nacional de Personas Desaparecidas difundió sendos mensajes en su perfil de la red social 'X' en los que solicitaba ayuda para localizar a las dos menores.