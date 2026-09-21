Detenido en San Andrés (León) con marihuana, cocaína y más de 1.300 euros tras una persecución a pie

Archivo - Dependencias de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León). - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO - Archivo

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 21 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) han detenido tras una persecución a pie a un hombre de 34 años durante una intervención en la que se localizaron marihuana, cocaína y 1.319 euros en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10.15 horas de este lunes, cuando los agentes realizaban labores propias de su servicio en Trobajo del Camino y procedieron a identificar al conductor de un vehículo que había sido observado mientras circulaba previamente por el municipio.

Durante la intervención fueron localizadas varias bolsas que contenían sustancias que, según las diligencias policiales, serían marihuana y cocaína. Los agentes encontraron además 1.319 euros en efectivo, junto con un teléfono móvil y otros efectos, según fuentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

En el transcurso de la actuación el individuo abandonó el lugar y emprendió la huida a pie. Los agentes iniciaron su persecución y consiguieron interceptarlo poco después, momento en que procedieron a su detención.

Tras la intervención el detenido fue trasladado inicialmente a un centro sanitario y, posteriormente, a dependencias policiales para continuar con las diligencias.

Los hechos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presunto delito contra la salud pública. Las sustancias y los efectos intervenidos han quedado igualmente a disposición de la autoridad competente.