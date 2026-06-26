Detenido en Santovenia (Valladolid) por romper las lunas de un coche tras identificarle por poseer droga

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) a un individuo por provocar daños en un vehículo al que fracturaron las lunas después de que se le identificara por estar en posesión de drogas.

Los hechos que originaron la investigación se remontan a la madrugada del pasado 15 de junio, cuando un ciudadano denunció que, mientras se encontraba en su domicilio, escuchó ruidos procedentes de la vía pública y al asomarse a la ventana observó que su vehículo presentaba las lunas totalmente fracturadas.

Al bajar de inmediato a la calle, el denunciante pudo avistar un turismo de color negro con cuatro ocupantes en su interior que abandonaba el lugar a gran velocidad en dirección a Valladolid, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil inició las gestiones oportunas para la localización del vehículo sospechoso y la identificación de sus ocupantes.

Posteriormente, en la madrugada del 24 de junio, mientras los agentes realizaban cometidos de seguridad ciudadana en las fiestas patronales de Santovenia de Pisuerga, acudieron en apoyo de otras patrullas de la Guardia Civil que identificaban a un grupo de personas en la zona.

POSESIÓN DE DROGA

Durante el registro superficial de los identificados, los agentes intervinieron a uno de ellos una bolsa de plástico verde con cierre hermético oculta en el interior de una riñonera. Dicho envoltorio contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, supuestamente sustancia estupefaciente, por lo que se procedió a redactar in situ una propuesta de sanción por consumo o tenencia ilícita de drogas en vías o lugares públicos.

Tras las correspondientes comprobaciones y cruce de datos policiales, los investigadores lograron determinar que este individuo era el propietario del vehículo negro implicado en el altercado del pasado 15 de junio.

Ante tales evidencias, y tras haber realizado numerosos servicios previos para su localización, los agentes procedieron formalmente a su detención como presunto autor de un delito de daños en vehículo.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.