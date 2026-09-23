Un detenido y seis investigados o identificados por caza furtiva en diferentes puntos de la provincia de León

Efectos intervenidos en la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil en Sopeña de Curueño (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro actuaciones relacionadas con la caza furtiva en la provincia de León en Sopeña de Curueño, Rodanillo, La Valdería y La Cabrera, que han supuesto la detención de un varón y la investigación de otras dos personas, así como la identificación de otras cuatro que han sido propuestas para sanción administrativa.

En el caso de las actuaciones llevadas a cabo en Sopeña de Curueño, la Guardia Civil recibió aviso del Centro Operativo de Servicios (COS) en la noche del pasado sábado tras la alerta de un vecino de la zona en la que informaba de haber escuchado varios disparos en las cercanías.

De inmediato patrullas de Seguridad Ciudadana de la compañía territorial de León se desplazaron al lugar y establecieron coordinadamente un dispositivo de cierre de perímetro con el objetivo de localizar e interceptar a los posibles responsables de los disparos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La rápida actuación y coordinación de los guardias civiles permitió interceptar, horas más tarde, un vehículo cuyos ocupantes podrían estar relacionados con los hechos investigados. Las posteriores gestiones, pesquisas e investigaciones permitieron localizar y aprehender un rifle monotiro del calibre 308, que presuntamente habría sido utilizado en la actividad investigada, así como un silenciador, un visor térmico, la cabeza de un venado, una linterna, dos navajas, dos cuchillos, un afilador y 20 casquillos del calibre 308.

Como resultado de las actuaciones fue detenido un varón de 22 años, vecino de La Vecilla, como presunto autor de un delito contra la protección de la flora y fauna, relacionado con un supuesto hecho de furtivismo.

INVESTIGADO POR OTRO DELITO

Asimismo, otras dos personas, un varón y una mujer, ambos vecinos de la zona, fueron investigados como presuntos autores o partícipes en un supuesto delito contra la protección de la flora y fauna. A uno de ellos se le investiga, además, por otro delito contra la seguridad colectiva, al haber sido localizado conduciendo un vehículo a motor pese a tener pérdida de vigencia del permiso de conducción.

Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Boñar y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de Guardia.

Por otra parte, el pasado día 17 de septiembre efectivos de la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fabero establecieron un dispositivo de vigilancia estática en la zona de Rodanillo mientras realizaban un servicio de vigilancia y prevención de actividades ilícitas relacionadas con la caza furtiva.

Durante el servicio observaron un vehículo todoterreno que circulaba a baja velocidad por una pista forestal y procedieron a la interceptación e identificación de las dos personas que viajaban en su interior. Localizaron un arma larga tipo rifle dotada de mira telescópica que se encontraba desenfundada y, presuntamente, preparada para su utilización, así como un dispositivo de visión térmica de tipo monocular.

'RECECHO' DEL CORZO

Las personas identificadas se presuntamente realizaban actividad cinegética en la modalidad de 'rececho' del corzo. En esta modalidad se encuentra expresamente prohibida la utilización de dispositivos de visión térmica.

Por todo lo expuesto, los guardias civiles procedieron a poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente, al considerar que pudieran ser constitutivos de varias infracciones previstas en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza de Castilla y León, correspondiendo a la citada autoridad determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.

En cuanto a la actuación en La Valdería, se produjo la pasada semana por parte del Seprona, que localizó durante un dispositivo de vigilancia nocturna a una persona que transportaba en el interior de su vehículo un rifle provisto de un silenciador, además de otra arma y un visor nocturno que fueron intervenidos.

SIN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Posteriormente y en otra zona de La Cabrera efectivos de la misma patrulla del Seprona localizaron en el interior de un vehículo un arco destinado a la práctica de la caza. La persona que lo transportaba carecía de la documentación preceptiva necesaria para el ejercicio de la actividad cinegética, por lo que se procedió a la correspondiente actuación por una posible infracción de la normativa vigente.

Todas estas actuaciones se enmarcan en los dispositivos de vigilancia y control que la Guardia Civil desarrolla de forma permanente para prevenir la caza furtiva, detectar posibles actividades cinegéticas ilícitas y garantizar la protección de la fauna y el cumplimiento de la normativa en materia de caza, especialmente en aquellas zonas que cuentan con especiales medidas de protección.