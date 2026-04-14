Detenido tras ser sorprendido con material robado de una obra en Palencia

PALENCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras haber sido sorprendido de madrugada mientras transportaba herramientas y material de construcción sustraído de una obra cercana.

Los hechos tuvieron lugar durante un servicio de patrulla, cuando los agentes observaron a un individuo que accedía a un portal mientras portaba varios capazos de color negro con herramientas y diverso material de construcción, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre trató de introducirse rápidamente en el inmueble y cerrar la puerta para evitar ser interceptado, aunque los policías lograron identificarle y, al preguntarle por la procedencia de los objetos, el sospechoso no pudo ofrecer una explicación coherente.

Finalmente, admitió que había cogido el material de una obra cercana, sin poder concretar su ubicación. Ante estos indicios, los agentes realizaron una inspección en las inmediaciones y localizaron una obra con las vallas de acceso abiertas y desplazadas.

En el interior comprobaron que el material allí existente coincidía con el que portaba el detenido y tras diversas gestiones, se contactó con el responsable de la obra, que reconoció los efectos intervenidos como de su propiedad y manifestó su intención de presentar denuncia en dependencias policiales.

Además, el detenido cuenta con antecedentes por hechos similares.